Сделать 4 сайта на шаблоне и конструкторе и 1 интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок197 просмотров

Сейчас прицениваемся только. 1 лендинг на шаблоне, 1 лендинг на конструкторе (на ваш выбор, только укажите название) и по сайтам аналогично (1 на шаблоне, другой на конструкторе) и еще нужен интернет-магазин на Шопифай. 

Укажите порядок цен: из чего складывается настройка, плата за шаблон, плагины (разово или абонентка) и сроки точные без накрутки в часах (т.е. если срок работы 8 ч., то пишите 8, а не до 2х недель).

ТЗ лендинг: http://prntscr.com/ogp7vq

ТЗ сайта: https://docs.google.com/document/d/1Ekd3Hy8s3joWdFpT2AatzwC3sFdwUWcPw2ghUwDIZRg/edit?usp=sharing

ТЗ интернет-магазин: https://docs.google.com/document/d/1cPrxXS7zDDt-pthkRswXzkOn9ciL3p5HzRhDzVO1yKA/edit?usp=sharing (укажите цену, срок с учетом занесения 5 товаров)

Классическую разработку (с дизайном) не предлагать. В плане замен дизайна на шаблоне или конструкторе будет только замена цвета (это в шаблоне делается одной кнопкой), замена размера, стиля и самого текста, размещение готовой картинки на первом экране, картинок категорий (опять же готовых), и до 10 иконок (берете в стоке, перекрашиваете, ставите). Все остальное остается как в выбранном шаблоне.

6 лет назад
s_mordvincev
Станислав 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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