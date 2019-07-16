Создание сайта для поиска работы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок196 просмотров

Портал для поиска работы/работников включающий алгоритмпоиска, тест на профориентацию

Требования к разработчикуAngular, typescript, Node.js, MongoDB  

Опыт создания подобного сайта -  преимущество

MongoDBNode.jsTypeScript
6 лет назад
tlntq
75 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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