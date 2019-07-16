Я представляю государственный ВУЗ. Требуется создать учебно-справочно-консультационно-просветительский агропортал. Предполагается 2 части: закрытая и открытая. В закрытой размещается сформированный учебно-справочный контент (на ISpring) "Виртуальное рабочее место специалиста (агронома)" для студентом специальности "Агрономия", которое будет ...
Создание сайта для поиска работы
Портал для поиска работы/работников включающий алгоритмпоиска, тест на профориентацию
Требования к разработчикуAngular, typescript, Node.js, MongoDB
Опыт создания подобного сайта - преимущество
Заявки фрилансеров
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