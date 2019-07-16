Необходим сайт – доска объявлений. Есть аналог(unisite, ilusionweb). Нужны будут дополнения к нему. Сроки и бюджет – договорные. Требования к кандидатам : уверенное знание вопроса, ориентированность на результат, пошаговая сдача по графику по графику.
Лендинг для пассажирский перевозок на микроавтобусах
Сделать продающий Landing Page (с настройкой директа или без).
Тематика пассажирские перевозки на микроавтобусах (мерседес спринтер ):
Свадьбы, трансферы, паломнические поездки, экскурсии.
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