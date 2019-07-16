Сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт37 заявок284 просмотра

Создать сайт по продаже обуви-под ключ. Пример сайта : impress-shop.com.   У меня в

Харькове его цена 10000 Макс. Ищу кто сделает дешевле. Без предоплаты ,ну может символическая.

6 лет назад
SamsungB12
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров