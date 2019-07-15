Приветствую! Нужно создать сайт под ключ, есть пример сайта, движок нужен будет полностью аналогичный, изменение только в дизайне и тарифных планах. https://ftc.vin/ - вот пример сайта.
Создание лендинга
Необходим специалист с опытом работы для создания сайта для ЕГЭ-центра. О цене договоримся.
Заявки фрилансеров
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