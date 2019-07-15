Сервис скидок, кешбека и т.д.

Всех приветствую!

Нужен готовый сайт кешбек-сервиса, за образчик нужно взять вот этот сайт:

https://lp500.ru/kaktus

Повторить желательно один в один, но с нашим шаблоном:

https://themeforest.net/item/udema-modern-educational-wordpress-theme/22028990

Шаблон уже куплен, его нужно будет переделать под наши нужды (за отдельную плату).

Ключевые моменты:

1. Простота для пользователя и администратора

2. Такой же проработанный личный кабинет, как и не образчике https://lp500.ru/kaktus (обязательно зарегистрируйтесь лично и проверьте и трезво оцените свои силы, сможете или нет

3. Стабильность и надежность (взломоустойчивость)

4. Скорость загрузки по pagespeed должна быть не меньше 80%-85%.

5. Ответственность с Вашей стороны и своевременная оплата с нашей.

ВНИМАНИЕ! Бюджет окончательный, но может варьироваться в небольшом диапазоне.

Предпочтение будет отдано надежному человека, который сможет уделять 100% рабочего времени проекту в течение двух-трех месяцев.

Отзывы и время на сайте значение не имеет, решение о сотрудничестве будет принято после общения в скайпе.

С уважением,

Мирошников Елена Андреевна