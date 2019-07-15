Перед тем как откликаться, еще раз подумайте : сможете ли вы реализовать все то, что написано ниже Есть основной сайт. С большим количеством страниц ( уникальных страниц не много, порядка 20-30, но сайт сделан ...
Сервис скидок, кешбека и т.д.
Всех приветствую!
Нужен готовый сайт кешбек-сервиса, за образчик нужно взять вот этот сайт:
Повторить желательно один в один, но с нашим шаблоном:
https://themeforest.net/item/udema-modern-educational-wordpress-theme/22028990
Шаблон уже куплен, его нужно будет переделать под наши нужды (за отдельную плату).
Ключевые моменты:
1. Простота для пользователя и администратора
2. Такой же проработанный личный кабинет, как и не образчике https://lp500.ru/kaktus (обязательно зарегистрируйтесь лично и проверьте и трезво оцените свои силы, сможете или нет
3. Стабильность и надежность (взломоустойчивость)
4. Скорость загрузки по pagespeed должна быть не меньше 80%-85%.
5. Ответственность с Вашей стороны и своевременная оплата с нашей.
ВНИМАНИЕ! Бюджет окончательный, но может варьироваться в небольшом диапазоне.
Предпочтение будет отдано надежному человека, который сможет уделять 100% рабочего времени проекту в течение двух-трех месяцев.
Отзывы и время на сайте значение не имеет, решение о сотрудничестве будет принято после общения в скайпе.
С уважением,
Мирошников Елена Андреевна
Заявки фрилансеров
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