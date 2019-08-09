Разработка сложной платформы: - Личные кабинеты - Персональные страницы - Работа с бронирование - Платежный шлюз Оплаты Visa/Master card - Подписки - SMS рассылки - Верстка И многое другое... ...
Готовая визитка юридической компании
Приветствую, господа!
Переработка шаблона сайта юридической тематики, установка на хост, настройка.
План доработки:
1. Его нужно дополнить возможностью заказа обратного звонка.
2. Всплывающее окно для онлайн ответов.
3. Закладку "О специалистах компании", выложить фото и опыт работы.
4. Закладку "Контакты" со схемой расположения компании.
Выбранный исполнитель
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