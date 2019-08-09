Готовая визитка юридической компании

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Завершен16 заявок219 просмотров

Приветствую, господа!

Переработка шаблона сайта юридической тематики, установка на хост, настройка.

План доработки:

1. Его нужно дополнить возможностью заказа обратного звонка.

2. Всплывающее окно для онлайн ответов.

3. Закладку "О специалистах компании", выложить фото и опыт работы.

4. Закладку "Контакты" со схемой расположения компании.

6 лет назад
Tkrendering
Александр 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$80
4 дня
Давно не видел таких ответственных, отзывчивых и грамотных исполнителей. Заказ выполнен на 100500%. Эмоции от работы только исключительно позитивные. Адекватно реагировал на наши косяки, проявлял терпение. Буду рад продолжить работу.
Все в порядке. Оплата поступила. Заказчик нормальный, адекватный, было приятно работать!

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад

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