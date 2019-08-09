Готовая визитка юридической компании

Нужно скопировать лейдинг https://termo-villa.ru/ с анимацией. Единственное крутящие цифры можно не копировать. Остальноу копируем подчистую. От вас нужно ещё настроить почту что бы она работала и всплывающие объекты. Тексти и картинки менять не нужно. По ...