Создать Лединг не дорого

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Закрыт25 заявок308 просмотров

Нужно создат Лединг. Я могу предоставить только фото и характеристики товара. Будет продаваться один товар но в нескольких цветах. Дизайн не обязательно нужен уникальный.

6 лет назад
soldatkiev
Руслан 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Pavel_Easy
Павел 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$5
4 дня
Escrow
Заказ не выполнен, а оплату получил. Не опытный. Сроки не выполняет. Нужно было создать простой лединг, было конкретно сказано что нужно и как сделать, образец сайта предоставлял.. Первый вариант это ужас, не то что просил. После первого варианты попросил снова образцы сайтов что я хочу. Дал ссылки на 7 сайтов-примеров. В итого было тупо скопировано сайт который я дал как пример, просто поменяли цвет, описания и все. Но после загрузки на хостинг, много функций не работало. Начал он мне говорить что и где нужно исправить в коде сайта. НО в итоге на сайте форма заказа не работает, таймер. Как он мне сказал он не знает почему, он только учится. После этого на связь больше не выходил. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!! ОСТОРОЖНО!!!

Заявки фрилансеров

Pavel_Easy
Павел 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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