Создать Лединг не дорого

Заказ не выполнен, а оплату получил. Не опытный. Сроки не выполняет. Нужно было создать простой лединг, было конкретно сказано что нужно и как сделать, образец сайта предоставлял.. Первый вариант это ужас, не то что просил. После первого варианты попросил снова образцы сайтов что я хочу. Дал ссылки на 7 сайтов-примеров. В итого было тупо скопировано сайт который я дал как пример, просто поменяли цвет, описания и все. Но после загрузки на хостинг, много функций не работало. Начал он мне говорить что и где нужно исправить в коде сайта. НО в итоге на сайте форма заказа не работает, таймер. Как он мне сказал он не знает почему, он только учится. После этого на связь больше не выходил. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!! ОСТОРОЖНО!!!