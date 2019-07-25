Pavel_Easy

Лучший фрилансер за свои деньги!

О себе:

Готов взяться за работу любой сложности. Выполняю все в срок, качественно и надежно!

Что я могу и умею:

1)landing page

-простой лендинг, 5$ и 1-3 дня работы + продающий текст бесплатно!

-средний по сложности лендинг или сайт до 5 страниц, 15$ и 3-7 дней работы + продающий текст или лого бесплатно!

-высокий по сложности лендинг или многостраничный сайт, от 25$ и от 7 дней работы + продающий текст и лого бесплатно!

2)Верстка сайтов

-простой лендинг, 3-5$ и 1-3 дня работы

-средний по сложности лендинг или сайт до 5 страниц, 10-15$ и 3-7 дней работы

-высокий по сложности лендинг или многостраничный сайт, от 25$ и от 7 дней работы

3)Работа в фотошоп

-1-25 фотографий, 3$ и 1-3 дня работы

-25-50 фотографий, 5$ и 3-5 дней работы

-50 фотографий и более, от 10$ и от 7 дней работы