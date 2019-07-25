Pavel_Easy

Павел Pavel_Easy

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Лучший фрилансер за свои деньги!

О себе:

Готов взяться за работу любой сложности. Выполняю все в срок, качественно и надежно!

Что я могу и умею:

1)landing page

   -простой лендинг, 5$ и 1-3 дня работы + продающий текст бесплатно!

  -средний по сложности лендинг или сайт до 5 страниц, 15$ и 3-7 дней работы + продающий текст или лого бесплатно!

  -высокий по сложности лендинг или многостраничный сайт, от 25$ и от 7 дней работы + продающий текст и лого бесплатно! 

2)Верстка сайтов

 -простой лендинг, 3-5$ и 1-3 дня работы

  -средний по сложности лендинг или сайт до 5 страниц, 10-15$ и 3-7 дней работы

  -высокий по сложности лендинг или многостраничный сайт, от 25$ и от 7 дней работы

3)Работа в фотошоп

  -1-25 фотографий, 3$ и 1-3 дня работы

  -25-50 фотографий, 5$ и 3-5 дней работы

  -50 фотографий и более, от 10$ и от 7 дней работы

По всем вопросам пишите, с радостью отвечу!

Отзывы заказчиков

soldatkiev
Руслан 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
2 балла
6 лет назад
Создать Лединг не дорого
Заказ не выполнен, а оплату получил. Не опытный. Сроки не выполняет. Нужно было создать простой лединг, было конкретно сказано что нужно и как сделать, образец сайта предоставлял.. Первый вариант это ужас, не то что просил. После первого варианты попросил снова образцы сайтов что я хочу. Дал ссылки на 7 сайтов-примеров. В итого было тупо скопировано сайт который я дал как пример, просто поменяли цвет, описания и все. Но после загрузки на хостинг, много функций не работало. Начал он мне говорить что и где нужно исправить в коде сайта. НО в итоге на сайте форма заказа не работает, таймер. Как он мне сказал он не знает почему, он только учится. После этого на связь больше не выходил. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!! ОСТОРОЖНО!!!