Pavel_Easy

О себе:
Готов взяться за работу любой сложности. Выполняю все в срок, качественно и надежно!
Что я могу и умею:
1)landing page
-простой лендинг, 5$ и 1-3 дня работы + продающий текст бесплатно!
-средний по сложности лендинг или сайт до 5 страниц, 15$ и 3-7 дней работы + продающий текст или лого бесплатно!
-высокий по сложности лендинг или многостраничный сайт, от 25$ и от 7 дней работы + продающий текст и лого бесплатно!
2)Верстка сайтов
-простой лендинг, 3-5$ и 1-3 дня работы
-средний по сложности лендинг или сайт до 5 страниц, 10-15$ и 3-7 дней работы
-высокий по сложности лендинг или многостраничный сайт, от 25$ и от 7 дней работы
3)Работа в фотошоп
-1-25 фотографий, 3$ и 1-3 дня работы
-25-50 фотографий, 5$ и 3-5 дней работы
-50 фотографий и более, от 10$ и от 7 дней работы
По всем вопросам пишите, с радостью отвечу!