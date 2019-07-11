Скопировать лейдинг https://termo-villa.ru/

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Закрытнет заявок112 просмотров

Нужно скопировать лейдинг https://termo-villa.ru/ с анимацией. Единственное крутящие цифры можно не копировать. Остальноу копируем подчистую. От  вас нужно ещё настроить почту что бы она работала и всплывающие объекты. Тексти и картинки менять не нужно. По ок0нчании работы дать дистрибутив для выкладывания на хостинг или могу вам сразу дать доступ куда выкладывать

Настройка почты
6 лет назад
s-iweb
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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