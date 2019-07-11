Сайт интернет-журнала по мозаике

Сайт интернет-журнала о мозаике на базе CMS.

Mosaic review, Назначение сайта: - предоставление информации о событияхв мире современной мозаики- презентация художников-мозаичистов- описание методов, способов иинструментов, связанных с созданием мозаики- представление классиков мозаики

Современный дизайн, верная подача пропорций и др.

Возможно приобретение шаблона с последующей переработкой под нужды сайта. Двуязычный с мобильной версией. Шаблон оптимизирован под это. Насчёт двуязычия не уверен. Шрифты русские наиболее приближенные к английской версии.

Ссылка на шаблон.

https://thevoux.fuelthemes.net/boheme

Дизайн приложенных к проекту макетов страниц приведен справочно.

Если можете предложить свой шаблон с аналогичным функционалом и схожим профессиональным дизайном, или сверстать аналогичный, это не будет проблемой.

Шаблон на WP. Joomla не будет препятствием.