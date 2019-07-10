Требуется создать агрегатор товаров из интернет-магазинов. Основной функционал: 1. Периодический парсинг товаров. Список интернет-магазинов будет предоставлен, примерно 50 шт. 2. Сортировка и раскидывание товаров по категориям агрегатора. 3. Удобный поиск. ...
Ищу ответственного исполнителя для создания адалт сайта.
ищу ответственного человека для создания адалт сайта (18+) многостраничного и мультиязычного, включая раскрутку и заливку контента.
просьба давать реальные цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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