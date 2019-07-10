Ищу ответственного исполнителя для создания адалт сайта.

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Закрыт12 заявок232 просмотра

ищу  ответственного человека для создания адалт сайта (18+) многостраничного и мультиязычного, включая раскрутку и заливку контента.

просьба давать реальные цены и сроки.

6 лет назад
emanuel80
Олеся 
44 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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