emanuel80

Олеся emanuel80

 
44 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Dmitriych88
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Доработать сайт на Laravel, сменить хостинг.
Laravel
Все четко и по делу. Быстрая оплата. Рекомендую!
Абсолютно удовлетворены совместной работой. Все задания выполнялись исключительно профессионально, в точно поставленные сроки, на самом высшем уровне. Кроме этого, хочется особо отметить позитивное отношение Дмитрия, добросовестность и отзывчивость на пожелания, изначально не оговоренные. Рассчитываем продолжать сотрудничество и искренне рекомендуем данного Мастера всем, кому необходимо выполнить работу качественно и быстро.
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