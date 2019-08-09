Абсолютно удовлетворены совместной работой. Все задания выполнялись исключительно профессионально, в точно поставленные сроки, на самом высшем уровне. Кроме этого, хочется особо отметить позитивное отношение Дмитрия, добросовестность и отзывчивость на пожелания, изначально не оговоренные. Рассчитываем продолжать сотрудничество и искренне рекомендуем данного Мастера всем, кому необходимо выполнить работу качественно и быстро.