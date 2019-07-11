Необходимо сделать копию лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок317 просмотров

Здравствуйте. Необходимо сделать копию лендинга выжимаемточкарф с доработками - мы напишем какие блоки надо удалить/изменить, что бы добавить на скопированный лендинг и нашу услугу по созданию/настройке таргетинговых РК.

В итоге нам нужен HTML сайт или сайт на бесплатной CMS WP,Joomla и т.п., НЕ на конструкторе (типа Тильда или ЛП ГЕНЕРАТОР), что бы на нем работали все формы обратной связи, скрипты и т.д, и конечно необходима адаптация под мобильную версию. Текста заменим сами - необходима возможнсоть их менять без особых сложностей.

Указывайте адекватную цену за копию такого сайта с доработками (не нужны работы и цены за макеты, верстку, разработку уникального дизайна и т.п.) и сроки выполнения работы (не горят в разумных пределах)

HTMLJoomlaTildaWordPress
6 лет назад
TheEvroman
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт

    Сайт для пользователей и исполнителей повседневных задач. Пользователь размещает любую повседневную задачу (пример: починка стула, покраска гаража, забрать машину из ремонта и т. д.). Пользователь определяет бюджет задачи, место проведения, дату. Исполнитель откликается на задачу, ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт интернет-журнала по мозаике

    $300

    Сайт интернет-журнала о мозаике на базе CMS. Mosaic review, Назначение сайта: - предоставление информации о событияхв мире современной мозаики- презентация художников-мозаичистов- описание методов, способов иинструментов, связанных с созданием мозаики- представление классиков мозаики Современный дизайн, ...

    JoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать поп примеру сайта

    Нужно сделать сайт на подобии который я дам. Это лендинг.  Цена и сроки выполнения договорные.   Я должен иметь доступ к редактированию информации, ставить свои реф ссылки, свое видео.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Агрегатор интернет-магазинов

    Требуется создать агрегатор товаров из интернет-магазинов. Основной функционал: 1. Периодический парсинг товаров. Список интернет-магазинов будет предоставлен, примерно 50 шт. 2. Сортировка и раскидывание товаров по категориям агрегатора.  3. Удобный поиск. ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копия сайта (сервиса)

    $2000

    Здравствуйте! В данный момент мы планируем создать, а потом и запустить копию одного сервиса. Необходимо сделать копию (аналог) желательно один в один. Естественно с другим дизайном, но точно таким ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Форум

    Нужно создать форум. Пишите на каком движке работаете и свои цены. Спасибо!

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад