Сайт для пользователей и исполнителей повседневных задач. Пользователь размещает любую повседневную задачу (пример: починка стула, покраска гаража, забрать машину из ремонта и т. д.). Пользователь определяет бюджет задачи, место проведения, дату. Исполнитель откликается на задачу, ...
Необходимо сделать копию лендинга
Здравствуйте. Необходимо сделать копию лендинга выжимаемточкарф с доработками - мы напишем какие блоки надо удалить/изменить, что бы добавить на скопированный лендинг и нашу услугу по созданию/настройке таргетинговых РК.
В итоге нам нужен HTML сайт или сайт на бесплатной CMS WP,Joomla и т.п., НЕ на конструкторе (типа Тильда или ЛП ГЕНЕРАТОР), что бы на нем работали все формы обратной связи, скрипты и т.д, и конечно необходима адаптация под мобильную версию. Текста заменим сами - необходима возможнсоть их менять без особых сложностей.
Указывайте адекватную цену за копию такого сайта с доработками (не нужны работы и цены за макеты, верстку, разработку уникального дизайна и т.п.) и сроки выполнения работы (не горят в разумных пределах)
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