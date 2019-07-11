Здравствуйте. Необходимо сделать копию лендинга выжимаемточкарф с доработками - мы напишем какие блоки надо удалить/изменить, что бы добавить на скопированный лендинг и нашу услугу по созданию/настройке таргетинговых РК.

В итоге нам нужен HTML сайт или сайт на бесплатной CMS WP,Joomla и т.п., НЕ на конструкторе (типа Тильда или ЛП ГЕНЕРАТОР), что бы на нем работали все формы обратной связи, скрипты и т.д, и конечно необходима адаптация под мобильную версию. Текста заменим сами - необходима возможнсоть их менять без особых сложностей.

Указывайте адекватную цену за копию такого сайта с доработками (не нужны работы и цены за макеты, верстку, разработку уникального дизайна и т.п.) и сроки выполнения работы (не горят в разумных пределах)