Создание формы входа на сайт

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Закрыт5 заявок273 просмотра

Нужно создать форму входа для регистрации на сайте https://epicris.ru через социальные сети.

Просьба оставлять предложения только от профессионалов с портфолио и отзывами.

Более детальное обсуждение задачи с потенциальным исполнителем.

6 лет назад
smallbull
Сергей 
41 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров