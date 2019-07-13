Сайт/Лендинг

Доброго времени суток!

Мы занимаемся обучением и в данный момент возникла острая необходимость разработать хороший, современный сайт, можно лендинг.

Конечно, разработка с нуля и без референсов занимает много времени, тем более мы уже примерно подобрали, что и как хотели бы на своем сайте.

Вот замечательный пример: http://akademia-insight.com

Хотелось бы такой же лаконичный дизайн с парой ярких деталей.

Далее, после того, как человек записался на семинар, у сайта есть интересный функционал, особенно красиво сделан личный кабинет (настоятель прошу ознакомиться прежде чем браться за работу).

Сроки нас не поджимают поэтому хотелось работать на результат, но все-таки в разумных пределах (не полгода на в общем-то простой сайт).

С уважением,

Менеджер по маркетингу

Отдел онлайн-маркетинга

Нестеров Евгений