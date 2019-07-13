Концепт сайта на wordpress

Требуется разработать концепт сайта компании на платформе WordPress.

Компания БСТ. Бережные строительные технологии.

Разработчик и производитель уникальных систем огнезащитных покрытий. Используя опыт ведущих мировых производителей огнезащиты, мы создаем инновационные пакетные решения, которые могут быть адаптированы под проект любой сложности. Мы следуем принципу честной огнезащиты и подтверждаем эффективность наших систем независимыми лабораторными испытаниями в присутствии всех заинтересованных сторон.

Такой подход к реализации проектов огнезащиты позволит существенно сократить время на разработку самого проекта, ускорить монтаж огнезащитных систем, что в конечном итоге приведет к оптимизации общих затрат на каждом этапе строительства объекта.

Есть гайд бук. Хочется перенести фирменный стиль на шаблон сайта с возможностью дальнейшего усложнения структуры сайта.