Разработка сложной платформы: - Личные кабинеты - Персональные страницы - Работа с бронирование - Платежный шлюз Оплаты Visa/Master card - Подписки - SMS рассылки - Верстка И многое другое... ...
Концепт сайта на wordpress
Требуется разработать концепт сайта компании на платформе WordPress.
Компания БСТ. Бережные строительные технологии.
Разработчик и производитель уникальных систем огнезащитных покрытий. Используя опыт ведущих мировых производителей огнезащиты, мы создаем инновационные пакетные решения, которые могут быть адаптированы под проект любой сложности. Мы следуем принципу честной огнезащиты и подтверждаем эффективность наших систем независимыми лабораторными испытаниями в присутствии всех заинтересованных сторон.
Такой подход к реализации проектов огнезащиты позволит существенно сократить время на разработку самого проекта, ускорить монтаж огнезащитных систем, что в конечном итоге приведет к оптимизации общих затрат на каждом этапе строительства объекта.
Есть гайд бук. Хочется перенести фирменный стиль на шаблон сайта с возможностью дальнейшего усложнения структуры сайта.
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