Создать аналог сайта DonationAlerts

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Закрыт14 заявок213 просмотров

Создать аналог сайта DonationAlerts. Точь в точь скопировать дизайн и функции. ТЗ, к сожалению, нет, вот вам наглядный пример готового сайта.

6 лет назад
Merlyan
27 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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