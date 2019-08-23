Создание сайта визитки

Сделать сайт под ключ с размещением и регистрацией домена,обычный одностраничный сайт. организация занимается услугами по резке металла на ЧПУ плазме.так же сделать seo продвижение.

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Вот то что нравится просто и без ненужной инфы