Создание сайта визитки

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Завершен29 заявок388 просмотров

Сделать сайт под ключ с размещением и регистрацией домена,обычный одностраничный сайт. организация занимается услугами по резке металла на ЧПУ плазме.так же сделать seo продвижение.

https://www.lazerspb.com/plazma-rezka

https://astrinmet.ru/product/plazmennaya-rezka/

Вот то что нравится просто и без ненужной инфы

6 лет назад
guest_151817658597
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$60
3 дня
Escrow
Елена все сделало так как мне этого хотелось,за адекватную цену и без лишних вопросов.Рекомендую
Спасибо Артёму за сотрудничество. Всё прекрасно! Будем работать дальше)

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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