Сделать символ роли собеседования java

Зачем

Я хочу сотрудникам сделать дополнительную мотивацию. Для этого каждой роли я хочу раздать мерч(ручки блокноты etc) с символом роли.Просто текст не подходит, смысл этих штук , чтобы у каждой роли была своя уникальная символика, которой нигде нет, чтобы люди чувствовали себя в закрытом клубе.

Какие символы

Каждый символ должен быть простой из одного цвета без градиентов и прочего. Не сильно замудренный , чтобы легко было уменьшать или увеличивать и делать например принт на футболку и т д. У каждого символа и каждой роли свой цвет.В идеале максимально строгий.

Описание роли

Этот человек будет проводить собеседования на java. Как мне видится нужно обыграть букву