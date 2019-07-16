Требуется исполнитель для создания логотипа для компании специализирующейся на оптовых продажах продуктов питания. Срок исполнения 2-3 рабочих дня. От исполнителя требуется предоставить 3-4 варианта логотипа, далее доработка согласованного варианта. Без предоплат.
Сделать символ роли собеседования java
Зачем
Я хочу сотрудникам сделать дополнительную мотивацию. Для этого каждой роли я хочу раздать мерч(ручки блокноты etc) с символом роли.Просто текст не подходит, смысл этих штук , чтобы у каждой роли была своя уникальная символика, которой нигде нет, чтобы люди чувствовали себя в закрытом клубе.
Какие символы
Каждый символ должен быть простой из одного цвета без градиентов и прочего. Не сильно замудренный , чтобы легко было уменьшать или увеличивать и делать например принт на футболку и т д. У каждого символа и каждой роли свой цвет.В идеале максимально строгий.
Описание роли
Этот человек будет проводить собеседования на java. Как мне видится нужно обыграть букву
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