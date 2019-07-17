Разработка логотипа для музыкального бренда

логотип. Сайт www.pick4like.com. Тот который сейчас на сайте не очень нравится. Нужно чтото по лучше! К сожалению нет времени на переписку, по возможности высылайте свой вариант в плохом качестве тот который понравится мы оплатим. Спасибо!