Зачем Я хочу сотрудникам сделать дополнительную мотивацию. Для этого каждой роли я хочу раздать мерч(ручки блокноты etc) с символом роли.Просто текст не подходит, смысл этих штук , чтобы у каждой роли была своя уникальная ...
Разработка логотипа для музыкального бренда
Необходимо разработать логотип бренда: alfabeto
Описание бренда: производитель музыкальных инструментов(гитара, укулеле, ...)
символ бренда сделать из двух букв ab
можно изобразить букву "а" в виде ноты, а букву"b" в виде бемоля
https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C&rlz=1C1GCEU_ruUA823UA823&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=9svND9WKVEi7BM%253A%252CdEas4t3RNCYwUM%252C%252Fm%252F011cyz&vet=1&usg=AI4_-kQrdF-XnvR5QicgR3O-0cCeI6h43Q&sa=X&ved=2ahUKEwjx9t2Pi7zjAhVRkMMKHcfcC4IQ_B0wEXoECAYQAw#imgrc=9svND9WKVEi7BM:
Можно сделать типа рисованные и вместе рядом , иливообщем Ваш вариант!
Желательно предоставить 3-4 варианта логотипа, далеедоработка согласованного варианта.
Формат- вектор (AI) и Png
Заявки фрилансеров
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