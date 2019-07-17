Разработка логотипа для музыкального бренда

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Закрыт32 заявки1095 просмотров

Необходимо разработать логотип бренда:  alfabeto

 

Описание бренда: производитель музыкальных инструментов(гитара, укулеле, ...)

 

символ бренда сделать из двух букв ab

можно изобразить букву "а" в виде ноты, а букву"b" в виде бемоля

 

https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C&rlz=1C1GCEU_ruUA823UA823&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=9svND9WKVEi7BM%253A%252CdEas4t3RNCYwUM%252C%252Fm%252F011cyz&vet=1&usg=AI4_-kQrdF-XnvR5QicgR3O-0cCeI6h43Q&sa=X&ved=2ahUKEwjx9t2Pi7zjAhVRkMMKHcfcC4IQ_B0wEXoECAYQAw#imgrc=9svND9WKVEi7BM:

 

Можно сделать типа рисованные и вместе рядом , иливообщем Ваш вариант!

Желательно предоставить 3-4 варианта логотипа, далеедоработка согласованного варианта.

Формат- вектор (AI) и Png

6 лет назад
ALLEGRO-MUSIC
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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