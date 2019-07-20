Придумать название и разработать запоминающийся логотип для интернет-магазина инструментов для шиномонтажа. Желательно приложить примеры логотипов.
Разработка логотипа Медицинский центр
Есть одно рабочее название, надо под него сделать первые прототипы, чтобы прикинуть жизнеспособность названия)
Далее нужен будет фирменный стиль и брендбук.
Стоматологическая клиника. Название - "Март" (тут ассоциация с весной, рассветом, цветением) и как второй вариант МАрт (М - медицина, Арт - художественная.) но упор на второй вариант сильно делать не нужно.
Слоган: "Центр реконструктивной стоматологии"Возможно в логотипе использовать слоган, чтобы было понятно про что речь.
Цвета: Цветовые гаммы для примера, какие цвета нравятся:
1. https://dok7xy59qfw9h.cloudfront.net/024/308/851/-229996998-1tadlkb-flrri9fc6b5lmna/original/bs10.jpg
2. https://i.pinimg.com/236x/eb/50/0e/eb500e9874a7b632013674c67fae659d--color-peach-color-palette-green-blue.jpg
Главное не уходить в стороны природы и экологии. Вариант, если с листом, то использовать очень аккуратно. Желательно в лого чтобы был намек на медицину или стоматологии.
Заявки фрилансеров
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