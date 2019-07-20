Необходим логотип

Зачем Я хочу сотрудникам сделать дополнительную мотивацию. Для этого каждой роли я хочу раздать мерч(ручки блокноты etc) с символом роли.Просто текст не подходит, смысл этих штук , чтобы у каждой роли была своя уникальная ...