Дописать в логотип .ru

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Закрыт13 заявок265 просмотров

В логотип дописать .ru таким же шрифтом, R в кружечке сверху убрать. Лого должен быть на прозрачном фоне.

6 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров