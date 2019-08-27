Разработка логотипа и дизайн визиток

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Завершен72 заявки1283 просмотра

Нужно разработать логотип по искизу и дизайн визиток для Повара

6 лет назад
taler4you
Сергей 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Наталья выполнила работу очень качественно и быстро, были учтены все пожелания, с душой отнеслась к выполнению задания. Мои самые наилучшие рекомендации и огромная благодарность! С удовольствием продолжу сотрудничество.
Отличный заказчик! Задание было четко поставленно, быстрая обратная связь, оплата мгновенная! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад