Нужно разработать логотип по искизу и дизайн визиток для Повара
Создание логотипа и разработка упаковки для ТМ
Добрый день, Елена
Мы производители масла, Барановский молокозавод. Хотим разработать логотип и упаковку для новой ТМ масла.
Хочу узнать стоимость услуг ваших и сроки.
Заявки фрилансеров
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