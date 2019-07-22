Создание логотипа и разработка упаковки для ТМ

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Закрыт23 заявки631 просмотр

Добрый день, Елена

Мы производители масла, Барановский молокозавод. Хотим разработать логотип и упаковку для новой ТМ масла.

Хочу узнать стоимость услуг ваших и сроки.

6 лет назад
Irina_Kondratiuk
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров