Логотип для сайта

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт2 заявки136 просмотров

Необходимо сделать стильный, красивый логотип для сайта, который будет сочетаться с уже существующим дизайном

6 лет назад
mushtal
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад