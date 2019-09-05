Перерисовать логотип в вектор

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Завершен31 заявка463 просмотра

Есть исходник логотипа в фотошопе (psd). Необходимо перерисовать в векторную графику.  Оставляйте свои заявки, портфолио с указанием стоимости и сроками выполнения данной работы.

6 лет назад
ArkadiSov
Аркадий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

levbodik
Богдан 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$30
1 день
Требовалось перерисовать растровый логотип в векторе, Богдан справился на отлично и в сжатых срока, рекомендую как отличного исполнителя, спасибо Богдан!
Всё отличное. Четкая постановка задачи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

levbodik
Богдан 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад