workflow-project

Нужно подготовить несколько баннеров в email рассылку Тексты/заголовки, примеры по стилистике - все есть Нужно быть готовым серьезно "заморочиться" с поиском картинок на shutterstock.com. Желательно иметь опыт работы с shutterstock, так как там есть свои особенности при поиске ...