workflow-project

Структура письма как в этом примере https://drive.google.com/file/d/1-I9AkFD4n5NjJ5uiCtrJuWivU35lx9TU/view?usp=sharing Желательно сделать к завтрашнему дню (4 декабря) Нужен дизайн высокого уровня. Пожалуйста, приложите к отклику 2-3 работы (баннеры, email рассылки). Отклики без прикрепленных примеров будут пропущены.
Алексей workflow-projectworkflow-project
- $70Баннеры10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сделать простую картинку для поста Подобрать какое нибудь изображение и наложить текст. Есть примерыБаннеры33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $14
Нужно сделать недорогой логотип для сайта [url=http://project1491707.tilda.ws/]http://project1491707.tilda.ws/[/url] Стилистика примерно как у логотипа "Сауна-Гарант" который размещен на сайте сейчас На логотипе нужно написать КАМНИ для БАНИ (можно полукругом сверху КАМНИ, и снизу БАНИ, примерно как у логотипа Сауна-Гарант)Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен4 года назад
Нужно подготовить несколько баннеров в email рассылку Тексты/заголовки, примеры по стилистике - все есть Нужно быть готовым серьезно "заморочиться" с поиском картинок на shutterstock.com. Желательно иметь опыт работы с shutterstock, так как там есть свои особенности при поиске ...Завершен5 лет назад
Тематика Fashion ТЗ есть Стоимость обсуждаем после ознакомления с ТЗБаннеры25 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разработать дизайн рассылки Fashion тематики Пример рассылки https://drive.google.com/file/d/1PSeYpeyOic3nopF8eBgubDmkZwgzLwha/view?usp=sharing Есть примерный прототип с текстами Сроки 2 дняЗавершен5 лет назад
Нужно подобрать прикольную картинку для новогоднего поста в Instagram Стиль картинки: глянец, luxury Пожалуйста, откликайтесь только если есть опыт визуального контента под инстаграм Подробности в личке. Сделать нужно сейчас.Завершен5 лет назад
Нужно сделать новогоднее оформление для групп в VK, FB, INSTA: 1) Обложки для VK и FB 2) Фото профилей VK, FB, INSTA К выполнению необходимо приступить сейчас. Сегодня же первые вариантыБаннеры16 заявокЗакрыт5 лет назад
ТЗ пришлю исполнителю. Стоимость работы указываете вы после ознакомления с ТЗ.Завершен5 лет назад
- $15
Нужно написать текст для контентной рассылки. Весь контент для рассылки есть. Нужно написать введение, сопроводительный текст. [b]Важно: [/b]весь контент на английском языке. Чтобы написать тексты вы должны суметь прочитать и понять статьи которые будут анонсироваться в рассылке. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нам нужно сделать интеграцию между сервисом Typeform и Expert Sender Нужно забирать ответы пользователей которые они оставляют в сервисе Typeform [url=https://developer.typeform.com/responses/]https://developer.typeform.com/responses/[/url] А затем записывать эти данные в отдельную таблицу Expert Sender [url=https://manual.expertsender.ru/metody/tablitsy-dannykh/dobavit-zapis]https://manual.expertsender.ru/metody/tablitsy-dannykh/dobavit-zapis[/url] Также в эту же таблицу данных нужно записывать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $270
Есть предварительная структура. Есть тексты Ищу дизайнера, имеющего большой опыт создания сайтов на ТильдеДизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $90
Есть прототипы 6 писем с заданной структурой Нужно наложить стилистику, сделать баннеры, возможно предложить изменения в структуреЗавершен6 лет назад
- $33
Прошу внимательно ознакомится с ТЗ и прототипами писем. Бюджет 2000 руб. Прототипы писем https://yadi.sk/d/O9WkwwG93Dx2Du Нужно подготовить PSD для верстальщика Письма в одном шаблоне. Письма текстовые, никакого дополнительного дизайна если не указано в прототипах делать не надо. Основные трудозатраты - ...Завершен7 лет назад
- $100
Письма по ссылке [url=https://yadi.sk/d/O9WkwwG93Dx2Du]https://yadi.sk/d/O9WkwwG93Dx2Du[/url] [list][*]Шапку-подвал оставляем как есть [*]Полностью сохраняем текущую структуру писем[/list]HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Всем привет! За основу можно взять https://yadi.sk/i/sNMby6O1wA2my Это лицевая и обратная сторона визитки Технические требования к макету, который нужно получить на выходе http://tsvet.pro/printing/prints/businesscards 1. Нужно получить простой строгий дизайн без излишеств 2. Можно менять расположение текста, шрифт (а можно и не менять ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен макет визиток. Технические требования стандартные. ТЗ есть. 500 руб В отклике пришлите ссылку на аналогичные работы которые делалиДизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Конкретно сейчас нужна 1 гифка. Периодически появляется необходимость в различных гифках. Оплата от 5$ за простой гифБаннеры14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен дизайн e-mail рассылки. Присылайте свои работы по e-mail Уровень работы и стилистика тут http://www.dk.by/samsung_email_design.htmlДизайн сайтов12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Привет! Есть хорошо проработанный прототип письма. Нужно сделать качественный дизайн (наложить стилевое решение, обыграть посыл письма графикой). Также в письме присутствует Gif баннер (240х600), который нужно будет сделать с нуля Также сразу же нужна ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад