workflow-project

Алексей workflow-project

 
37 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нужно сделать дизайн Email рассылки

    $70

    Структура письма как в этом примере https://drive.google.com/file/d/1-I9AkFD4n5NjJ5uiCtrJuWivU35lx9TU/view?usp=sharing Желательно сделать к завтрашнему дню (4 декабря) Нужен дизайн высокого уровня. Пожалуйста, приложите к отклику 2-3 работы (баннеры, email рассылки). Отклики без прикрепленных примеров будут пропущены.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Недорогой логотип

    $14

    Нужно сделать недорогой логотип для сайта [url=http://project1491707.tilda.ws/]http://project1491707.tilda.ws/[/url] Стилистика примерно как у логотипа "Сауна-Гарант" который размещен на сайте сейчас На логотипе нужно написать КАМНИ для БАНИ (можно полукругом сверху КАМНИ, и снизу БАНИ, примерно как у логотипа Сауна-Гарант)

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Баннеры для email рассылки

    Нужно подготовить несколько баннеров в email рассылку Тексты/заголовки, примеры по стилистике - все есть Нужно быть готовым серьезно "заморочиться" с поиском картинок на shutterstock.com. Желательно иметь опыт работы с shutterstock, так как там есть свои особенности при поиске ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн email рассылки Fashion тематики

    Необходимо разработать дизайн рассылки Fashion тематики Пример рассылки https://drive.google.com/file/d/1PSeYpeyOic3nopF8eBgubDmkZwgzLwha/view?usp=sharing Есть примерный прототип с текстами Сроки 2 дня

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Картинка для поста Instagram

    Нужно подобрать прикольную картинку для новогоднего поста в Instagram Стиль картинки: глянец, luxury Пожалуйста, откликайтесь только если есть опыт визуального контента под инстаграм Подробности в личке. Сделать нужно сейчас.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Текст для информационной рассылки

    $15

    Нужно написать текст для контентной рассылки.  Весь контент для рассылки есть. Нужно написать введение, сопроводительный текст.  [b]Важно: [/b]весь контент на английском языке. Чтобы написать тексты вы должны суметь прочитать и понять статьи которые будут анонсироваться в рассылке. ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интеграция между двумя сервисами

    Нам нужно сделать интеграцию между сервисом Typeform и Expert Sender   Нужно забирать ответы пользователей которые они оставляют в сервисе Typeform [url=https://developer.typeform.com/responses/]https://developer.typeform.com/responses/[/url] А затем записывать эти данные в отдельную таблицу Expert Sender [url=https://manual.expertsender.ru/metody/tablitsy-dannykh/dobavit-zapis]https://manual.expertsender.ru/metody/tablitsy-dannykh/dobavit-zapis[/url]   Также в эту же таблицу данных нужно записывать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн писем

    $90

    Есть прототипы 6 писем с заданной структурой Нужно наложить стилистику, сделать баннеры, возможно предложить изменения в структуре

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн email писем (доработка старого дизайна)

    $33

    Прошу внимательно ознакомится с ТЗ и прототипами писем. Бюджет 2000 руб. Прототипы писем https://yadi.sk/d/O9WkwwG93Dx2Du Нужно подготовить PSD для верстальщика Письма в одном шаблоне. Письма текстовые, никакого дополнительного дизайна если не указано в прототипах делать не надо. Основные трудозатраты - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн+верстка email писем

    $100

    Письма по ссылке [url=https://yadi.sk/d/O9WkwwG93Dx2Du]https://yadi.sk/d/O9WkwwG93Dx2Du[/url] [list][*]Шапку-подвал оставляем как есть [*]Полностью сохраняем текущую структуру писем[/list]

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать дизайн визитки

    $10

    Всем привет!  За основу можно взять https://yadi.sk/i/sNMby6O1wA2my Это лицевая и обратная сторона визитки Технические требования к макету, который нужно получить на выходе http://tsvet.pro/printing/prints/businesscards 1. Нужно получить простой строгий дизайн без излишеств 2. Можно менять расположение текста, шрифт (а можно и не менять ...

    Дизайн визитки
    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Макет визиток

    Нужен макет визиток. Технические требования стандартные. ТЗ есть. 500 руб В отклике пришлите ссылку на аналогичные работы которые делали

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн e-mail

    $50

    Здравствуйте! Нужен дизайн e-mail рассылки. Присылайте свои работы по e-mail Уровень работы и стилистика тут http://www.dk.by/samsung_email_design.html

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка email писем

    $50

    Привет! Есть хорошо проработанный прототип письма. Нужно сделать качественный дизайн (наложить стилевое решение, обыграть посыл письма графикой). Также в письме присутствует Gif баннер (240х600), который нужно будет сделать с нуля Также сразу же нужна ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
$10
10 баллов
4 года назад
Недорогой логотип
Все замечательно! Спасибо за интересный конкурс!
Отличная работа! Быстро и качественно!
Ответный отзыв
Abasheff
Фёдор 
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Баннеры для email рассылки
Алексей — заказчик с хорошим чувством стиля, который чётко понимает что ему нужно. Приятен в общении, всегда на связи. Оплата была вовремя и в разы больше изначальной суммы. Спасибо за интересный проект)
Сотрудничество прошло успешно, получили хороший результат. Рекомендую!
Ответный отзыв
lburchenko
Алексей 
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Дизайн email рассылки Fashion тематики
Приятно сотрудничать всегда на связи своевременая оплата.
Получили хороший результат. Рекомендую
Ответный отзыв
VictoriaDesigner
Виктория 
32 годаБолгария
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Картинка для поста Instagram
Спасибо Алексею за сотрудничество, задача поставлена корректно, оплата своевременная, буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Сотрудничество с Викторией прошло успешно, получили нужный результат. Рекомендую!
Ответный отзыв
lycifer-
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн письма email рассылки
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, оплата своевременно. Рекомендую!
Хороший результат. Рекомендую обращаться к Тимуру за качественным дизайном
Ответный отзыв