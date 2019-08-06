Картинка для поста вконтакте

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Закрыт33 заявки473 просмотра

Нужно сделать простую картинку для поста

Подобрать какое нибудь изображение и наложить текст. Есть примеры

6 лет назад
workflow-project
Алексей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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