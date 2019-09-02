Заменить товар на картинке

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Завершен27 заявок333 просмотра

Прикладываю картинку (банер). Нужно заменить товары или просто нарисовать новую такую же картинку, только с другими товарами.

https://kskin.ru/image/cache/catalog/conditioner/172017125-proteinovyj-konditsioner-dlya-volos-esthetic-house-cp-1-intense-nourishing-conditioner-625-04-541652-1200x1200.png

https://mimimolly.ru/pictures/product/big/4594_big.png

https://static-eu.insales.ru/images/products/1/3322/208055546/____CP-1_Premium_Pro.png

6 лет назад
amster
Максим 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$3
8 дней
работа сделана четко по ТЗ, в срок.
Все отлично. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад

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