Отрисовать баннер на сайт

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок314 просмотров

Требуется отрисовка баннера размером 1070х450px для сайта http://gor-septik.ru/

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2 заказа = 1 доставка

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Баннер должен быть визуально привлекательным и не сильно выбиваться из стилистики сайта

6 лет назад
Innesiya
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
Качественно и в срок
Рекомендую как добросовестного заказчика

Заявки фрилансеров

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

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