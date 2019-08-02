Необходимо нарисовать 2 варианта баннера. Тематика автозапчасти. Около 5 кадров. Кто сможет сейчас приступить, какая будет стоимость за работу? Размер примерно 500 на ...
Отрисовать баннер на сайт
Требуется отрисовка баннера размером 1070х450px для сайта http://gor-septik.ru/
Рекламный текст:
Акция "-50% на доставку"
2 заказа = 1 доставка
*Закажи с соседом одну доставку на двоих
Баннер должен быть визуально привлекательным и не сильно выбиваться из стилистики сайта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Банера нужно для интернет магазинов Доставка еды -3 Магазин косметики - 2 Магазин одежды - 3Баннеры44 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Коллеги. Нужен дизайнер, с опытом работы с арбитражниками или рекламщиками. Задача: сделать 15 баннеров 728х90 (5) 300х250 (5) 300(320)х50 (5) Тексты и подробности по ...Баннеры21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходим 1 баннер для Яндекс-директ. Есть пример требуется сделать то же самое. Максимальный объем файла 120 КБ Формат файла JPG, PNG или GIF Размер в пикселях 240 на 400 ...Завершен6 лет назад
Требуется разработать 4 баннера акций для стоматологической клиники. Логотип в прикрепленном файле. Страница, где будут размещены баннеры - https://www.dental7.ru/index.php/aktsii Сделать нужно сегодня, приступить прямо сейчас. Указывайте в заявке стоимость и когда сможете сделать. ...Баннеры22 заявкиЗакрыт6 лет назад
3 Картинки:- 360х252, 560х180 , 1130 х 660 Картинки с кошками или собаками (или и теми и другими) на ферме.Баннеры33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте сделай баннер для маркетинга в соц сетях, там котики их оставь только сам дизайн замутиЗавершен6 лет назад
Картинки:- 360х252- 560х180 - 1130 х 660 Картинки с кошками или собаками (или и теми и другими) на фермеБаннеры4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разместить баннер на сайт. Подробности после выбора исполнителя. Назовите цену и укажите срок пожалуйста.Завершен6 лет назад
Для "турфірми "Українські традиції"" нужно нарисовать буклет и банера на офісЗавершен6 лет назад