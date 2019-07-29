Всем привет! Задача сделать 2 рекламных макета для сториз. Уровень работ, который я ожидаю: https://www.dropbox.com/sh/7m86t8508eeoxt0/AABIy_fMzpR9V6ORxdiRD46Ra?dl=0 Исходники работ и ТЗ есть. Пришлите в ответ ПРЯМЫЕ ссылки на 3 работы, которыми вы действительно ...