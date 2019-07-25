Баннер для сайта

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Закрыт37 заявок322 просмотра

Добрый день)

Ищу человека который сможет переодически делать баннеры для сайта.

Занимаюсь продажей протеиновых батончиков.

Баннер нужен:

1.Доставка от 1500 грн БЕСПЛАТНАЯ (цвет розовый/фиолетовый/голубой)

2.Банер с батончиками по кругу quest bar (а в центре цена 60 грн перечеркнута и написано 55грн) тоже самое для батончиков zero bar (цена 52 грн перечернуто и цена 43 грн)

6 лет назад
olesya92
32 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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