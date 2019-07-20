Нарисовать креативы для FB

Ищу дизайнера, кто поможет создать креативы для рекламы в FB.

Очень важно чтобы у вас был опыт в этом и вы понимали какие креативы заходят лучше других. Было бы идеально вместе дойти до идеи новых креативов, расскажу про все чем занимаемся ( за 10 мин уложимся ) и наклепаем 5-10 креативов. Исходники иллюстраций на сайте смогу выдать.

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