Сделать баннер

Общий стиль: https://yadi.sk/i/_1b5Y1Trm3M-IQ (вот прямо также, этими же решениями)

Размер: 958px × 304px

Что изображено: 1. Винты для мотора от 2 до 170л.с., 2. Топливная система 3. Полезные аксесуары

Цвет: 33A2DB (вместо оранжевого)

Что можно пустить фоном: в примере фоновой картинки нет, а вообще можно какую-нибудь лодку. Вот так стилизованную https://yadi.sk/i/rxUUaF56QrU9MA

Шрифт: Roboto

Это все. Пример старого некрасивого банера абсолютно другой стилистики, но с верным содержанием: https://yadi.sk/i/qWFkBSdoSWMQ2g