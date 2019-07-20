Баннера для хром стора

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок145 просмотров

Необходимо создать 4 баннера для сайта 

Детали скину позже 

6 лет назад
guest_15342372434569
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все отлично. Баннерами доволен за 100%. Удачи!
Отличный заказчик, приятно работать. С удовольствием еще посотрудничаю :) Спасибо за проект)

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад

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