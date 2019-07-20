Необходимо сделать 50 тизеров для тематики "адалт знакомства" Примеры тизеров: http://prntscr.com/ohbyq1 http://prntscr.com/ohbywk Вес – не более 75 кб Размер − 120х120 px Формат: gif ...
Баннера для хром стора
Необходимо создать 4 баннера для сайта
Детали скину позже
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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