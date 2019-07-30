ТЗ во вложении.
Нужен комплект графических баннеров для рекламы в Яндекс
Нужно несколько вариантов графического баннера (тематика Ремонт автомобилей) :
Размер в пикселях
728 × 90
1456 × 180
640 × 134
Максимальный вес одного файла 150 КБ
Формат JPG, PNG или GIF
Подробные требования к баннерам в ТЗ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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