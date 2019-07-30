Нужен комплект графических баннеров для рекламы в Яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен17 заявок605 просмотров

Нужно несколько вариантов графического баннера (тематика Ремонт автомобилей) :

Размер в пикселях

728 × 90

1456 × 180

640 × 134

Максимальный вес одного файла 150 КБ

Формат   JPG, PNG или GIF

Подробные требования к баннерам в ТЗ. 

6 лет назад
GranStudio
52 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Работа выполнена отлично, очень оперативно, Виталий всегда на связи. Рекомендую!
С Ольгой приятно и комфортно работать. Все правки по делу, оплата мгновенная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модальное окно для регестрации (дизайн)

    Привет коллеги!  Необходимо нарисовать всплывающее модальное окно для регистрации пользователей на сайте и получение ими скидок.  Отпишите стоимость за проект. Спасибо!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Комплект баннеров в HTML5

    Здравствуйте. Нужен комплект баннеров в HTML5 для рекламы мобильного приложение по поиску авиабилетов в Google Adwords. Размеры баннеров: 320 x 100: большой баннер для мобильных устройств Приблизительный стиль баннеров, как во вложенных ...

    Google AdsHTML
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки в Joomla

    Несколько задач по джумле Joomla! 3.9.8: 1. не срабатывает переадресация с урлов, если в них есть /index.php/... По идее должно автоматом убирать этот рудимент. 2. подобрать поставить плагин для баннеров. ...

    Joomla
    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер для нетворкинг эвента

    Привет! Меня зовут Алексей. Суть задачи такая, что собираюсь делать нетворкинг встречу для творческих людей со спикером и к этому мероприятию нужен баннер.  Я прикрепил 2 файла, первый там ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вижуал на экипировку в поход

    Нужна картинка - вижуал на пост об экипировке в поход, логотип и шрифты компании дадим, нужен красивый стильный вижуал за короткий срок. Больше подробностей после обратной связи.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер для рекламы в Фб (муз тематика)

    $10

    Нужно нарисовать баннер для рекламной кампании в Фейсбук. Баннер нужен для музыкального мероприятия. Будет отлично, если вы разработаете несколько идей креатива, и после обсуждения разработаете 1 баннер. Все подробности обсужу с исполнителем. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад