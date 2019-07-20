Заказать Рекламную листовку

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок257 просмотров

Мы занимаемся покупкой подержаных такси . Нам нужна листовка для почты / соц сетейФон белый , текст черный/желтый .  В файле эскиз начертила и поместил текстом мысли, а фото это то , что у нас есть , как пример 

6 лет назад
diankab20
Диана 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад