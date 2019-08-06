Общий стиль: https://yadi.sk/i/_1b5Y1Trm3M-IQ (вот прямо также, этими же решениями) Размер: 958px × 304px Что изображено: 1. Винты для мотора от 2 до 170л.с., 2. Топливная система 3. Полезные аксесуары Цвет: 33A2DB (вместо ...
Создать баннер для фарм-компании
Нужно создать gif-баннер в 2-3 кадра по ТЗ
Выбранный исполнитель
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