Создать баннер для фарм-компании

$15
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Завершен15 заявок331 просмотр

Нужно создать gif-баннер в 2-3 кадра по ТЗ

6 лет назад
sp_29
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Abasheff
Фёдор 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$15
11 дней
Escrow
Фёдор быстро сделал баннер, внес все необходимые правки, всё отлично, рекомендую!
Хочу поблагодарить Светлану за сотрудничество, которым я остался доволен! Понятные пожелания, всегда на связи и своевременная оплата. Спасибо ;)

Заявки фрилансеров

Abasheff
Фёдор 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад