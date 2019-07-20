Веб-дизайн (создание одностраничных сайтов - лендингов или баннеров)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт18 заявок292 просмотра

Здравствуйте! Я представляю маркетинговое агентство. Интересуют услуги по веб-дизайну на регулярной основе. Будем рады сотрудничеству!

Нас интересует в основном создание одностраничных сайтов - лендингов или баннеров для рекламы.

Ждем кейсы выполненных работ в этом направлении. Предлагаем ставку 10-20$/час

6 лет назад
guest_15639694615372
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров