Веб-дизайн (создание одностраничных сайтов - лендингов или баннеров)

Здравствуйте! Я представляю маркетинговое агентство. Интересуют услуги по веб-дизайну на регулярной основе. Будем рады сотрудничеству!

Нас интересует в основном создание одностраничных сайтов - лендингов или баннеров для рекламы.

Ждем кейсы выполненных работ в этом направлении. Предлагаем ставку 10-20$/час