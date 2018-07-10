Не рекомендую сотрудничать с Эдуардом. Он долго отвечал, но хотел чтоб работа была готова в очень короткий срок за минимальную сумму. Я предложил 3 варианта, в итоге на правки не осталось времени, он написал что отменяет проект - его не устраивает. В итоге я не получил никакой оплаты за проделанную работу.