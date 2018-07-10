Web/Graphic Design, UI/UX Designing
5 лет опыта в таких направлениях:
✓ Веб-дизайн
✓ Дизайн пользовательских интерфейсов
✓ Графический дизайн
Мне 23 года.
Перфекционист, всегда довожу работу к финальному, согласованному результату.
Буду рад участию в интересных проектах!
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Мои контакты:
Skype: @nikitok951
Telegram: @wombat951 (https://t.me/wombat951)
E-mail: [email protected]
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$20
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Портфолио
- Лендинг для клининг-сервиса Aquaqlean153 просмотра
- Креативы для рекламы в Instagram/FB — Точилка222 просмотра
- Лендинг: Натяжные потолки ПМК Енисей162 просмотра
- Дизайн Android-приложения165 просмотров
- Дизайн главной для сайта рекламного агентства106 просмотров
- Дизайн главной страницы для "Тонзилотрен"190 просмотров
- Дизайн и проектировка сайта "Ринитал"171 просмотр
- Дизайн интернет-магазина на Shopify (Web + mobile)200 просмотров
- Дизайн главной для благотворительного фонда166 просмотров
- Редизайн немецкого сервиса по поиску рабочих153 просмотра
- Дизайн сайта на Wordpress об Audi Q8157 просмотров
- Дизайн двусторонней брошюры на 3 разворота309 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
5 лет назад
Никита - молоток! Все замечательно.
Ответный отзыв
Очень рад таким заказчикам как Евгений. Четкое ТЗ, понятные требования и приятное общение.
$30
4 балла
5 лет назад
Не сработались с Никитой.
Ответный отзыв
Не рекомендую сотрудничать с Эдуардом. Он долго отвечал, но хотел чтоб работа была готова в очень короткий срок за минимальную сумму. Я предложил 3 варианта, в итоге на правки не осталось времени, он написал что отменяет проект - его не устраивает. В итоге я не получил никакой оплаты за проделанную работу.
$15
10 баллов
5 лет назад
Никита выполнил работу в разумные сроки, в процессе учитывал мои пожелания, запросил разумную цену. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень положительный и приятный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
8 лет назад
Всё сделали, спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Можно смело сотрудничать. Все отлично.
Дизайн сайтов
30 отзывов(-2)
$8/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
24 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга