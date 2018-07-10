nikitok951

Никита Коваленко nikitok951

 
28 летУкраина/Кропивницкий
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Web/Graphic Design, UI/UX Designing

5 лет опыта в таких направлениях:

✓ Веб-дизайн

✓ Дизайн пользовательских интерфейсов

✓ Графический дизайн

Мне 23 года.

Перфекционист, всегда довожу работу к финальному, согласованному результату.

Буду рад участию в интересных проектах!

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Мои контакты:

Skype: @nikitok951

Telegram: @wombat951 (https://t.me/wombat951)

E-mail: [email protected]

https://www.behance.net/eqzo

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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_14928979714832
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Нужно разработать логотип и баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Textpattern
Евгений 
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Сделать (адаптировать по примерам) 2 статических баннера в .jpg
Никита - молоток! Все замечательно.
Очень рад таким заказчикам как Евгений. Четкое ТЗ, понятные требования и приятное общение.
Ответный отзыв
eddiorel
Эдуард 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
4 балла
5 лет назад
Сделать дизайн лендинга
Не сработались с Никитой.
Не рекомендую сотрудничать с Эдуардом. Он долго отвечал, но хотел чтоб работа была готова в очень короткий срок за минимальную сумму. Я предложил 3 варианта, в итоге на правки не осталось времени, он написал что отменяет проект - его не устраивает. В итоге я не получил никакой оплаты за проделанную работу.
Ответный отзыв
tonik-x
Антон 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Создать логотип для сайта + горизонтальную шапку для группы ВК
Никита выполнил работу в разумные сроки, в процессе учитывал мои пожелания, запросил разумную цену. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень положительный и приятный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
reload999
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сделать баннеры для сайта
Всё сделали, спасибо.
Хороший заказчик. Можно смело сотрудничать. Все отлично.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
30 отзывов(-2)
$8/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
24 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга