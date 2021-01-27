Нужно разработать логотип и баннер

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Завершен20 заявок252 просмотра

Нужно разработать логотип и под него гиф баннер ( размерами 468/60 и 200/200 ).

Пожалуйста, оставляйте сразу цену за которую Вы готовы это сделать, сообщения без цен игнорирую.

7 лет назад
guest_14928979714832
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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