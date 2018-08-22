9 ярких картинок к приложению для App Store

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Закрыт12 заявок191 просмотр

Размещаем iPhone X со скрином и текстом на ярком фоне.

Этапы:

1)Сначала делаем 3 варианта фона и выбираем, который больше всего подходит.

• 1 вариант: фон каждого изображения разного цвета

• 2 вариант: фоне с графическим рисунком

• 3 вариант: градиент

2) Размещаем внутрь рендера iPhone X скрины и тексты (предоставим). Может потребоваться небольшая работа со скриншотами - изменение персональных данных.

7 лет назад
guest_15350357736962
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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