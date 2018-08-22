Динамические HTML-5 баннера для Google Adwords (Google Web Designer)

Нужен специалист который разработает динамические HTML-5 баннера для рекламной площадки Google Adwords при помощи инструмента Google Web Designer (насколько известно такие баннера только так и делают, тк шаблон уже содержит необходимые переменные).

Впервую очередь нужно, ﻿понимание что такое динамические HTML5 баннера для Google Adwords, без этого сделать их не получиться.

Баннера нужны в 12 форматах

Баннера нужны с анимацией.

Баннера нужны яркие, заметные.

Баннера должны пройти валидатор Google﻿

В баннере обязательно должны быть видно: фото, цену, зачеркнутая цену, кнопку заказа (смотрим по формату), ярлык скидки (не обязательно).

Баннера должны быть выполнены под стиль рекламируемого сайта﻿﻿.

Баннера которые нам нравятся, доступны по ссылке (с анимацией): ﻿http://joxi.ru/4AknbYJcy7LvV2?d=1

Баннера которые делались нами для КМС (не динамические, но с анимацией): ﻿https://fex.net/081952172830

Схема работы: делаем 1 баннер, после одобрения его в Google Adwords, закрываем все 12 штук.

С вас: цена и сроки.

С нас: постоянная работа на такие типы баннеров, своевременная оплата, четкое ТЗ.