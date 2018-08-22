Добрый день всем! Подведение итогов конкурса и выбор победителей 20 сентября 2018 г. Обьявляем конкурс на разработку и реализацию баннера и аватарки для канала Youtube/ Нужен специалист в оформлении канала на Youtube/ https://www.youtube.com/channel/UC0AIs6FiZHFFWQiyV0ORAGw Название есть, есть ...
Динамические HTML-5 баннера для Google Adwords (Google Web Designer)
Нужен специалист который разработает динамические HTML-5 баннера для рекламной площадки Google Adwords при помощи инструмента Google Web Designer (насколько известно такие баннера только так и делают, тк шаблон уже содержит необходимые переменные).
Впервую очередь нужно, понимание что такое динамические HTML5 баннера для Google Adwords, без этого сделать их не получиться.
- Баннера нужны с анимацией.
- Баннера нужны яркие, заметные.
- Баннера должны пройти валидатор Google
- В баннере обязательно должны быть видно: фото, цену, зачеркнутая цену, кнопку заказа (смотрим по формату), ярлык скидки (не обязательно).
- Баннера должны быть выполнены под стиль рекламируемого сайта.
- Баннера которые нам нравятся, доступны по ссылке (с анимацией): http://joxi.ru/4AknbYJcy7LvV2?d=1
- Баннера которые делались нами для КМС (не динамические, но с анимацией): https://fex.net/081952172830
С вас: цена и сроки.
С нас: постоянная работа на такие типы баннеров, своевременная оплата, четкое ТЗ.
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