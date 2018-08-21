Необходимо нарисовать красивый баннер

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Завершен17 заявок223 просмотра

Необходимо нарисовать баннер для сайта. В случаем успешного выполнения задания, гарантируем постоянные заказы, как для этого, так и для других сайтов.

Предпочтение отдается web дизайнерам с хорошим портфолио

Указывайте окончательную стоимость и сроки выполнения работы.

7 лет назад
isa160
Илья 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$8
1 день
Задача выполнена в срок, соблюдены все требования, работой доволен
Всё отлично, оплата мгновенная! Рекомендую.

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daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад

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