Всем привет, необходимо несколько изображений для рекламы сайта о гороскопах на фейсбуке, по факту можно брать готовый фон в тематику, добавляем необходимый текст согласовываем / дорабатываем если нужно и принимаем работу. Оптимально, что бы у ...