Сделать 20 баннеров HTML5 для рекламы интернет-магазина

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Закрыт13 заявок267 просмотров

Сделать 20 баннеров HTML5 для рекламы интернет-магазина.

Цель: реклама категории сумок. 

Сайт: https://fidelitti.com/ru/rus/catalog-woman/bags

Стиль: близкий к сайту

Необходимые форматы: https://support.google.com/google-ads/answer/1722096?hl=ru (20 штук из всей коллекции)

Подробное ТЗ по баннерам: дам по факту старта

Google AdsHTML
7 лет назад
HitiStudio
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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