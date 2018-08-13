Кликабельный баннер для рассылки электронных писем в Gmail

Тематика вся в черно-желтых тонах должна быть

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Вот что надо написать в этом баннере:

Приветствую Вас! Мы рады сообщить, что Вам доступен:

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При первом внесении денег на счет новый игрок получает 100% бонус до десяти тысяч рублей

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Вот ссылка: https://charity.energy.partners/redirect.aspx?pid=14891&bid=4513

Картинку берем эту( ничего не меняем в ней)(1 картинка)

а вот как примерно должно выглядеть то, что мне нужно в итоге(2 картинка)

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максимум могу предложить за проделанную работу 5$