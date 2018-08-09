GIF анимация

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт1 заявка124 просмотра

Привет! 

Нужно анимировать 3 баннера 728x90 

Баннеры выполнены в векторе 

https://yadi.sk/d/sIPwntOr3a7m8e - привью самих баннеров

7 лет назад
NEW_LEVEL
Роман 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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